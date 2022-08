Esta jornada, asociaciones de migrantes en Chile llegaran hasta la casa del Rechazo para manifestar su apoyo a esa opción en el marco del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En esa línea, la vocera de la iniciativa y representante de la Red de Integración Migrante por el Rechazo, Lucy Depablos -vicepresidenta de Relaciones Internacionales en Nuevas Generaciones UDI-, realizó un llamado a chilenos y extranjeros a votar por el Rechazo, opción que a su juicio, representa una segunda oportunidad para escribir un nuevo texto constitucional.

“Sé lo que significan las nuevas oportunidades, Chile me las dio. Hoy nos encontramos muy seguros de que el Rechazo es la opción ideal este 4 de septiembre. Es una nueva oportunidad para tener una buena Constitución, una oportunidad que lamentablemente nosotros como venezolanos no tuvimos. A los extranjeros que venimos a Chile a contribuir y a aportar, este texto no nos representa, por eso yo Rechazo”, señaló.

Asimismo, Claudio Salinas, portavoz de la Casa Ciudadana por el Rechazo, valoró la asistencia de venezolanos, cubanos, y chilenos, lo que en su opinión demuestra la transversalidad de esta opción.

“Estamos muy contentos porque día a día el rechazo se vuelve más transversal. Hoy recibimos en la casa de todos los chilenos a las distintas asociaciones de migrantes que están de forma legal en nuestro país y que quieren transparentar su posición en el plebiscito de salida. Ellos están por el Rechazo porque saben y están conscientes de lo que ocurre con los países cuando se vulneran los valores de la democracia. Uno no escoge dónde nacer, pero sí dónde vivir. Lo dijeron claro: quieren vivir en un país libre, donde se respeten las instituciones, donde se respete el estado de derecho, en un país que dé garantías para poder desarrollarse, independiente de donde se nazca”, dijo.

El encuentro contó con las asociaciones de Cubanos Libres en Chile (OSC), Proyecto Tepui (ONG), Red de Integración Migrante (OSC), Movimiento MIRA y Agrupación Migrantes por el Rechazo.