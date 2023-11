“Una chambonada”. De este forma se refirió la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, a los dichos del exsubsecretario del Interior Felipe Harboe sobre la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2023, tras afirmar que el Gobierno “alteró la fecha de toma de muestras”.

¿Qué pasó?

En medio del debate político por la crisis de seguridad, el también ex convencional constitucional dijo que “si de números vamos a hablar, creo que es muy grave que actual administración alteró la fecha de toma de muestras de la encuesta de victimización, cosa que no había hecho ningún gobierno en los últimos 15 años”.

“Esta es una encuesta que está desde 2003 y resulta que no tomaron medida entre septiembre y diciembre del año pasado, nadie sabe por qué y resulta que la tomaron después. Entonces nos van a dar los resultados esta semana y probablemente no va a ser comparable con los años anteriores”, añadió.

En ese sentido, Harboe dijo que “la autoridad tiene que entender que esto es un tema de Estado, no de Gobierno. Y una mala gestión que haga en materia de encuesta de victimización, va a afectar el Estado de Chile por los próximos 10-15 años”, agregó. “Y ahí es donde uno dice cuidado, y entonces qué va a pasar, nos anuncian que ahora nos van a dar los resultados de la encuesta de victimización, probablemente vengan ‘a la baja’, pero no son comparables, no van a tener el valor que tenían antes porque el momento de la toma de muestra lo cambiaron”, sentenció.

Respuesta del Gobierno

Durante el lanzamiento del plan contra la violencia hacia la mujer en Estación Central, se le consultó a la ministra Orellana respecto a los dichos de Harboe por la Enusc 2023. “Hay una palabra bien anticuada para referirse a lo que se ha hecho con la encuesta Enusc: una chambonada”, respondió.

“No puede alguien, que además tiene tanto conocimiento de la seguridad pública como el señor Harboe, instalar dudas tan bananeras respecto a la validez de los datos, cuando no hay ningún motivo por el que el cambio en el periodo de aplicación impida la comparabilidad de la encuesta”, continuó.

Al respecto, la personera del Ejecutivo fue enfática en señalar que “hay cosas que no son del gobierno de turno, que son del Estado. El sistema estadístico es uno de ellos, y una de las cosas más fuertes que tiene nuestro país respecto a la región”.

“Así que yo lo llamaría a cuidarlo y a pedirle disculpas, no solo a la ministra del Interior, sino también al Instituto Nacional de Estadísticas”, finalizó.

Una molestia similar compartió el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara: “El INE ha sido extremadamente claro no solamente hoy, sino que también en las sesiones del Congreso y frente a la discusión pública”.

Bajo ese punto, la autoridad recalcó que la encuesta Enusc no va a perder su comparabilidad, y que esta “sigue siendo una herramienta que va a poder ser comparada (…). El país no está para cuestionar una fuente tan importante como la Enusc y darnos el lujo de decir que aquí se están manipulando datos”.

“En particular, ustedes saben que yo no me enojo, pero estoy molesto porque creo que el daño que se le hace a la credibilidad institucional del Estado, cuando con tanta liviandad se cuestionan herramientas como esa, la ciudadanía no lo merece”, concluyó.