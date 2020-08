La presidenta de la UDI también se refirió a la reaparición de Pablo Longueira quién aseguró que votará por la opción Apruebo el próximo 25 de octubre. El ex senador también manifestó su intención de postularse como constituyente y competir por la presidencia del timonel.

En ese sentido, la timonel gremialista manifestó que no compartía la postura de Longueira y que, a su juicio, no se puede “partir de cero” en el debate por la nueva Constitución.

“La posición de Pablo no la comparto. Yo no puedo decir que quiero partir de cero, porque no es cierto”, expresó para el programa Pauta Libre.

Además, reiteró que el conglomerado, mayoritariamente, se inclina por la opción Rechazo.

“Pablo tiene una posición distinta entorno a defender el camino de aquello que nos une”, señaló e indicó “Esa fue una decisión de la directiva, no fue decisión mía”.

Finalmente, la parlamentaria descartó que hayan diferencias entre Joaquín Lavín y Pablo Longueira. Además, enfatizó que no quieren una hoja en blanco.

“No queremos hoja en blanco. No queremos hacer borrón y cuenta nueva. Queremos un Estado más robusto, pero que no se puede meter en los ámbitos de la vida privada”, zanjó.