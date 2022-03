El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió ayer a la ceremonia de cambio de mando presidencial, en el que Gabriel Boric asumió como Presidente de la República.

Desde sus redes el líder internacional celebró el hecho de que el nuevo Gobierno cuente con un gabinete de ministros y ministras con paridad de género.

I commend Chile for appointing a gender-balanced cabinet.

Only with gender equality will we achieve peace and progress for all.

We need women's leadership now more than ever.

— António Guterres (@antonioguterres) March 11, 2022