Este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuvo palabras para elogiar a través de redes sociales el reciente anuncio del Gobierno de Gabriel Boric respecto a la medida de copago cero para los tramos C y D de Fonasa.

“Damos la bienvenida a la decisión del Gobierno de Chile para cubrir los costos en salud de seis millones de chilenos”, agregando que “este es un gran paso hacia su compromiso para una salud para todos“, consignó a través de Twitter el etíope, que asumió el alto cargo en 2017.

Lee también: Presidente Boric anuncia el fin del copago institucional de beneficiarios de Fonasa

Fue la ministra de Salud, María Begoña Yarza, quien contestó oficialmente a través de la misma red social: ¡Muchas gracias por el apoyo Dr. Tedros! Tal como lo conversamos en la 75° Asamblea Mundial de la Salud (WHA75), en mayo recién pasado, en Chile estamos avanzando en una transformación hacia un sistema de salud universal con acceso para todas las personas. ¡Este es un gran paso en ese camino!”.

El pasado miércoles el Gobierno anunció que eliminará el copago institucional de beneficiarios de Fonasa, es decir, el costo que pagan beneficiarios por las prestaciones médicas que se otorgan en establecimientos públicos que conforman la red asistencial.

Así, permitirá que más de 5 millones de personas (54% hombres y 46% mujeres), menores de 60 años, no tengan que pagar por atenciones de salud pública desde el mes de septiembre.

We welcome the decision by @GobiernodeChile to cover all health costs for 6 million Chileans. This is a great step towards their commitment to #HealthForAll. https://t.co/qMbbCr8AJd

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 28, 2022