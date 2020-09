Una fuerte polémica es la que está protagonizando la diputada independiente Erika Olivera y su par Sebastián Keitel (Evópoli).

Todo partió cuando la ex maratonista trató de “poco hombre” al ex atleta en una sesión de la comisión de deportes de la Cámara, luego que el parlamentario rechazara el proyecto que buscaba cambiar el nombre de recintos deportivos por el de reconocidos deportistas.

Cuando le tocó su turno a Olivera dijo: “Que lamentable que se haya retirado el diputado Keitel, me parece poco hombre decir que un proyecto es populista (…) me parece poco hombre que se haya retirado porque me hubiese gustado contestarle“.

Ante esta situación, el ex corredor de 100 metros planos dijo en plena sesión de la Cámara que le había “faltado el respeto” en dos oportunidades y que estas actitudes “deterioran la sana convivencia en la Cámara de Diputados”.

🔴Argumentando denostación pública, diputado Sebastián Keitel @sekeitel da por terminada su amistad de 30 años con la diputada Erika Olivera @erikaoliverad

Keitel enseñó en el hemiciclo una grabación contenida en su smartphone en la que Olivera lo trata de "poco hombre" pic.twitter.com/OrSXAXNFir — Rienzi Franco (@RienziFranco) September 23, 2020

“El calificativo utilizado por la diputada Olivera no solamente es peyorativo contra mi persona, sino que también es discriminación porque su connotación en el lenguaje popular se ha utilizado para denostar a una minoría de nuestro país que por años ha tenido que sortear la intolerancia”, agregó.

Finalmente, el diputado Evópoli dijo que enviará “estos antecedentes a la Comisión de Ética de nuestra corporación para pedir un pronunciamiento ejemplificador y de esa forma evitar que se repitan este tipo de situaciones”.