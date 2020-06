VIDEO RELACIONADO – Mañalich defiende estrategia de cuarentenas dinámicas ( 03:46)

El fiscal nacional, Jorge Abbott, envió un oficio al ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el que le pide que reitere a los establecimientos de salud los criterios para la emisión oportuna del certificado de defunción en casos de muertes por enfermedad.

“Se han advertido dificultades en la certificación de la muerte que deben efectuar los Servicios de Salud en contexto de enfermedad, tratándose de fallecimientos domiciliarios”, advierte Abbott en el texto.

De acuerdo al fiscal, se han reportado casos en los que los Servicios de Salud se niegan a emitir los certificados, tras lo cual las familias de los fallecidos contactan a los funcionarios policiales, quienes a su vez se comunican con la Fiscalía para pedir instrucciones.

“Esto último no es pertinente, al tratarse de hecho que no revisten características delito y que por lo mismo, no son de competencia del Ministerio Público”, detalla el persecutor en el oficio.

Abbott explica que tanto la Fiscalía como el Servicio Médico Legal (SML) “no tienen competencia alguna y resulta indispensable que el personal de salud responsable de la certificación de la muerte por enfermedad lo tenga en consideración, sobre todo en las circunstancias que enfrenta actualmente el país”.

Además, indica que la falta de certificación médica en varios de estos casos ha llevado a que el SML realice autopsias previa orden de los fiscales, “sin que aquello corresponda a una muerte por intervención de terceros”.

El fiscal nacional acusa que “mantener esta situación actualmente resulta insostenible, a la luz de la cantidad de fallecidos y de los limitados recursos materiales y humanos existentes en este ámbito, los que especialmente en tiempos de catástrofe resulta indispensable racionalizar”.

Por lo mismo, y “con el fin de optimizar la extensión del certificado de defunción por parte del personal sanitario en los casos en que éste sea procedente”, Abbott pide a Mañalich que reitere a los diversos establecimientos de salud del país los criterios “y la necesaria aplicación del referido decreto”.

Finalmente, solicita al ministro de Salud que designe coordinadores en materia de certificación de defunciones para cada servicio de salud, de tal forma que los fiscales y policías tengan comunicación directa para abordar tales casos.

Respuesta del Minsal

Consultado por este oficio, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo en el balance de este viernes que agradece la gestión del fiscal Abbott, ya que “esa es una responsabilidad que recae en los médicos de la red de salud integrada de COVID-19”.

“Yo mismo he instruido a los Servicios de Salud para que designen a una persona que esté las 24 horas del día, pudiendo facilitar el proceso y la coordinación con Fiscalía, con el SML, para dar dignidad en los momentos más duros de la vida”, señaló.