Durante este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento ingresado por el Senado que solicitaba al organismo pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la Comisión Asesora contra la Desinformación.

En ese contexto, figuras del oficialismo reaccionaron al rechazo del requerimiento, llamando a “no quedarse atrás” y “avanzar” contra el fenómeno global de la desinformación.

La senadora Claudia Pascual (PC) se refirió también al rechazo del requerimiento por parte del Tribunal Constitucional señalando que “son facultades del ejecutivo y no vulnera potestad legislativa del Senado”.

Fallo del TC rechaza requerimiento del senado contra el Decreto q creó Comisión Asesora Ministerial contra la Desinformación. Son facultades del ejecutivo y no vulnera potestad legislativa del senado. Usar proyectos de acuerdo,q no tienen respaldo unánime de comités, no aporta pic.twitter.com/77wlCbIq7I

