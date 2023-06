El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, se refirió al caso de los clientes que compraron iPhone 14 a $54 mil pesos en el pasado CyberDay y enfatizó que “cuando no se respeta el precio es derechamente una infracción”.

En conversación con Canal 13, Larenas señaló que “la posición general es la que dice la ley, es decir, el precio es lo que a uno lo atrae al mercado. El mercado pone algo a $10 y uno va y lo compra. Entonces, cuando no se respeta el precio, eso es derechamente una infracción. Ese es el principio general. Eso está en los artículos de la ley”.

“Tienen que respetar el precio”

Sobre lo mismo, Larenas comentó que “a mí me parece que en el caso de los iPhone, una persona perfectamente puede decir yo quiero cinco iPhone, ¿por qué no? Eso es lo que dice el precio. Tienen que respetar el precio”.

“El precio es la relación que nosotros tenemos con el mercado y si a mí me dicen que cuesta 10, cuesta 10. Si me equivoqué, entonces yo (como empresa) cometo una infracción, puedo ser sancionado, pero tengo que reparar a la persona y en este caso Walmart tiene que reparar y proponer algo y si la persona quiere lo acepta, si no no acepta puede ir a un tribunal“, expresó.

Asimismo, indicó que la reparación depende del consumidor “si se van a contactar para decirles que les van a dar una giftcard o no sé, va a depender de la voluntad del consumidor si acepta o no acepta“.

“Ahí vamos a otro tema, que tiene que ver con la desprotección de las personas, porque quién va a ir, ¿esa persona va a ir a un tribunal y va a estar un año esperando que le den el iPhone de 40 mil pesos cuando el juicio le va a costar 1 millón?”, zanjó.

Hombre compró siete iPhone 14 a $54 mil cada uno y Lider anuló la compra

El pasado CyberDay 2023, un consumidor compró siete teléfonos iPhone 14 Pro Max a $54 mil cada uno.

Sin embargo, la tentadora oferta no salió como esperaba, ya que la empresa Lider anuló la compra, acusa, de forma unilateral.

En diálogo con el mencionado medio, Ricardo Peralta señaló que un principio no tuvo problemas para realizar el pedido y concretar el pago, pero con el paso de los días, su orden fue cancelada.

“De forma unilateral me cancelaron la compra, ni siquiera me preguntaron (…) me dijeron ‘le llamo para informarle que le cancelo la compra'”, señaló.

“Que cumplan con lo que compré”

El consumidor denunció que desde la tienda le señalaron que le harían una compensación en “Puntos Lider”, además de la reserva de su dinero, la que se gestionaría en 7 a 10 días hábiles.

“Me sentí súper pasado a llevar y es un tema lamentablemente recurrente en estos eventos (CyberDay, CyberMonday, etc) y entiendo que por ley eso no se puede hacer“, expresó.

“Yo no estoy pidiendo nada extraordinario, solo que cumplan con lo que yo compré“, agregó, anunciando que buscará asesoría legal.

En redes sociales varios usuarios reclamaron la misma situación: Haber comprado el producto y que posteriormente fue anulado por la tienda.