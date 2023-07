El nutricionista que tuiteó sobre Gonzalo De la Carrera se disculpó con el parlamentario a través de una declaración pública. “En ningún momento su integridad física se vio en riesgo”, señaló el profesional.

“El d3 l4 c4rr3r4 está hospitalizado acá un like y me lo piteo ctm“, señaló el exprofesional de la Clínica Santa María en su cuenta de Twitter.

En una carta publicada en la misma red social, la que fue enviada previamente al parlamentario, Sebastián De la Rosa, se mostró arrepentido de su acción.

“Quiero ser enfático que bajo ninguna circunstancia busqué el comprometer su estado de salud, independiente de la posición o ideología política que tenga cada persona, no corresponde realizar el tipo de declaraciones que emití, y reconozco con pesar que cometí un grave error“, expresó.

Asimismo, aclaró que “en ningún momento su integridad física se vio en riesgo, ya que no tuve ningún tipo de contacto con usted, directa o indirectamente, durante su estancia en la clínica, como se ha mencionado en distintos medios de comunicación”.

“Estando en mi lugar de trabajo soy fiel a mi juramento y a mi código de ética, todos los pacientes que efectivamente me toca atender en mi unidad reciben el mismo respeto y buena atención por el simple hecho de ser seres humanos, cuyos cuidados están en nuestras manos desde medicina hasta nutrición, que es mi área de competencia, por lo que por ese lado puede estar absolutamente tranquilo”, añadió.

En esa línea, informó que “en consecuencia, y asumiendo mi error, he cesado mis funciones voluntariamente en Clínica Santa María como funcionario de la empresa externa a la que pertenezco, desde el día de ayer 9 de julio del 2023“.

A la opinión pública: comparto mi declaración respecto de los hechos que involucraron al diputado @carreragonzalo y a @cl_santamaria. Estas han sido enviadas con anterioridad al parlamentario. pic.twitter.com/AqKeMh747y — ᵜ (@sbvastian) July 10, 2023

“Es un peligro para los pacientes”

Este domingo, el parlamentario denunció que el profesional había revelado que estaba hospitalizado en el centro asistencial y que tuiteó “un like y me lo piteo ctm“.

“Este personaje no puede seguir trabajando en Clínica Santa María. Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes“, expresó el legislador.

Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria . Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes . pic.twitter.com/XRLlL6gXV7 — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) July 9, 2023

En entrevista con Biobiochile.cl, De la Carrera dijo haber temido por su vida cuando leyó el mensaje del nutricionista, “por lo que pedí un alta temprana. Percibí algo extraño cuando llegó a mi habitación“.

“Lo que ocurrió aquí es muy grave, porque se pone en peligro a pacientes por un tema ideológico”, agregó. “Una persona de esa naturaleza no puede seguir trabajando, atendiendo a personas. Una clínica de prestigio no puede darse el lujo que algo así suceda”, continuó.

De la Carrera dio a conocer que está evaluando presentar acciones legales en contra del profesional.

Finalmente, el diputado lamentó que se haya vulnerado su privacidad, “por lo que la clínica me debe una explicación, pero aún no me contactan. El único que me llamó fue mi médico tratante, que me ofreció disculpas, pero él no tiene la responsabilidad de tener a este tipo de personas trabajando”.

“Estoy esperando una disculpa de la Clínica”, sentenció.