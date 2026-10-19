“Nunca me referí en esos términos”: Ministro Poduje desmiente haber dicho “irresponsables” y “payasos” a parlamentarios

Controversia provocaron los dichos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, respecto a los parlamentarios y la tramitación de distintas iniciativas.

Y es que la semana pasada, durante una intervención en Icare, criticó las prioridades en el Legislativo, calificando a los parlamentarios de “payasos” e “irresponsables”.

“… Porque usted ve el Congreso y los partidos políticos están en los potreros. ¿Y por qué estamos en los potreros? Ley Cholito, ley del chunchul, ley de feriado, de no sé qué cosa”, dijo, según consigna The Clinic.

Y agregó: “La gente no es tonta, dice ‘mira, ganan un feriado por el chunchul ahora, para que nosotros estemos contentos’. Y ¿qué les hacen? Son hueones. Esto no sirve para nada. Son unos irresponsables, son unos payasos. Y se los dicen, ¿no?”.

Sus declaraciones incluso generaron molestia en el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI).

¿Qué dijo Poduje?

Este lunes, tras ser consultado por periodistas en su salida de La Moneda, el ministro respondió: “Yo no dije eso, usted está mal informado”.

“No dije eso que está diciendo usted; usted está mal informado, lo sacó o lo escuchó mal”, reiteró.

Respecto a la molestia por parte de Alessandri, Poduje aclaró: “Yo hablé con el diputado, ya no hay ninguna molestia; creo que ustedes están creando una cosa artificial, está todo aclarado, ya, y lo que usted dice no es efectivo. Nunca me referí en esos términos a ellos”.