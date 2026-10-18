Nuevos formatos, la misma calidad informativa: Llega Al Día, el periódico digital de CNN Chile

El mundo está enfrentando constantes cambios. La llegada de la inteligencia artificial vino a revolucionar todo, a cambiar procesos e, incluso, pensamientos.

Hoy estamos dentro de un mundo donde las audiencias se mueven por diversas plataformas y donde la información compite por atención con otras plataformas y formatos.

En CNN Chile estamos constantemente en búsqueda de conectar con nuestro público, con quienes vibran con la televisión, con quienes disfrutan de la radio, se informan por internet. Y ahora, también buscaremos llegar a quienes buscan una experiencia distinta a través de la lectura.

CNN Chile Al Día, busca ser un lugar donde el día se resume, donde el breaking news está presente, pero con orden, donde lo más importante que ocurrió en la jornada, se cuenta.

Un espacio donde también estarán nuestras principales entrevistas, los invitados que marcan pauta en CNN Chile Radio, Hoy es Noticia, CNN Prime, y más.

De esta manera, CNN Chile amplía su abanico de opciones informativas, de plataformas, para seguir sumando más y más personas que quieran informarse bajo el estándar de calidad que destaca a nuestro medio.

La invitación está hecha, de lunes a viernes, entre las 21.00 y 22.00, llegará CNN Chile Al Día. Súmate y no te quedes abajo.