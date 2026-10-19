Nuevo sistema frontal: Gobierno analiza ampliar suspensión de clases a más comunas

Debido a la emergencia climática que afecta a la Región Metropolitana (RM), el gobierno determinó suspender las clases para el próximo martes 20 de octubre en la totalidad de los establecimientos de educación parvularia, básica y media pertenecientes a las 10 comunas que se encuentran declaradas en Alerta Roja.

En detalle, la interrupción de las actividades escolares regirá en los recintos educacionales de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina. Se trata exactamente de los mismos diez municipios donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó este domingo 18 de octubre el máximo estado de vigilancia producto de las condiciones meteorológicas previstas para la zona.

“A raíz de la emergencia climática, se anuncia la suspensión de clases para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media, en las 10 comunas declaradas en Alerta Roja”, dice en las redes sociales del Ministerio de Educación.

Suspensión de clases para el martes 20 de octubre. 📍 Comunas: • San José de Maipo

• Puente Alto

• Pirque

• La Florida

• Peñalolén

• La Reina

• Las Condes

• Lo Barnechea

• Vitacura

• Colina https://t.co/1GuTe9eedH — Ministerio de Educación (@Mineduc) October 19, 2026

¿Podrían haber más comunas?

Este lunes, en un punto de prensa, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, planteó que esta medida podría contemplar más comunas con suspensión de sus jornadas académicas.

“En el transcurso de hoy día, y mañana temprano, en función de la actualización de los informes meteorológicos, se evaluará si es necesario suspender clases en otras zonas de la Región Metropolitana o en la Región de O’Higgins, que también podría tener una situación compleja”, dijo Alvarado.

Por ello, durante el transcurso de la tarde-noche será clave para conocer los nuevos detalles del funcionamiento de los establecimientos educacionales este martes.