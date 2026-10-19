Nueve extranjeros detenidos tras robo a bodegas de empresa en Ñuñoa: Intentaron escapar por los techos de casas

Nueve sujetos de nacionalidad extranjera fueron detenidos tras ser sorprendidos robando especies desde las bodegas de una empresa en calle Eduardo Llanos, Ñuñoa.

Al darse cuenta de la llegada de personal policial, los ladrones intentaron escapar por los techos de viviendas colindantes; sin embargo, fueron arrestados tras la acción coordinada de carabineros y personal municipal.

Desde la institución señalaron que se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas, además de dos autos con encargo vigente por robo.

Los antecedentes del caso fueron entregados al Ministerio Público.

Se mantiene pendiente la situación migratoria de los aprehendidos.