El nuevo director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, pidió disculpas tras el caso por hechos de corrupción que involucró a su sucesor, Sergio Muñoz.

¿Qué pasó?

Cerna se reunió esta mañana en el Palacio de La Moneda con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, luego de que el presidente Gabriel Boric lo nombró anoche como nuevo mandamás de la policía civil especializada.

Tras su nombramiento por el Presidente de la República @GabrielBoric, el Director General Eduardo Cerna fue recibido en La Moneda, por la ministra @Carolina_Toha del @min_interior, junto a los subsecretarios @DrManuelMonsalv de la @SubseInterior y @EduardoVergaraB de la… pic.twitter.com/S6vCNpHXsr — PDI Chile (@PDI_CHILE) March 21, 2024

Al término de la instancia, la jefa de gabinete comentó que, como Gobierno, tienen “la seguridad de que el director Eduardo Cerna va a tener las condiciones para enfrentar las tareas (de seguridad), para hacerlo sumando detrás suyo a los más de 12 mil hombres y mujeres de la PDI, y hacerlo mano a mano con las otras instituciones que están a cargo de enfrentar el delito y darle seguridad a la población”.

Luego, Eduardo Cerna aprovechó el espacio para pedirle disculpas a la ciudadanía, detectives y autoridades presentes “por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución. Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”.

De este modo, el nuevo director de la PDI recalcó que ellos están para trabajar y seguir demostrando que es posible, y deben seguir, “luchando por un Chile más seguro, donde todas y todos tienen cabida”.