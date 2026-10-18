Nuevo aniversario del 18-O: Kaiser emplaza al presidente Kast a patrocinar ley de indulto a carabineros y “cumplir con compromisos previos”

En el marco del séptimo aniversario del estallido social, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) y diputado Johannes Kaiser emplazó al presidente José Antonio Kast y exigió cumplir con sus compromisos en materia de indultos a carabineros.

En un punto de prensa realizado por el partido, Kaiser cuestionó la postura que los distintos sectores políticos asumieron frente a las causas judiciales que involucran a uniformados por su actuación durante las manifestaciones del 18-O.

“En la clase política, con suerte, hemos encontrado un par de declaraciones medias ‘tibiecitas’ de respaldo a la institución. No, ya basta. Por eso quiero hacer aquí un llamado nuevamente al Presidente de la República a cumplir con sus compromisos previos”, dijo.

Asimismo, solicitó a los sectores políticos tomar posición y alegó al debate abierto por la exministra del Interior, Carolina Tohá sobre los indultos en materia de razones humanitarias.

“Quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas democráticas, de derecha, de centro y alguna de centro izquierda, que han entendido, a hacerse cargo de los destinos individuales de cada uno de estos hombres y mujeres que han jurado por la patria y que salieron a servir a nuestro país, a hacer cumplir la ley, no a servirse a sí mismos, a diferencia de tantos en la clase política”, señaló.

Bajo esta línea agregó: “Nadie ha hecho un mayor sacrificio por Chile y es hora de que la clase política le responda como corresponde. No pueden ser ellos nuestros batallones olvidados”.

Finalmente, el diputado libertario solicitó al mandatario presentar apoyo del Ejecutivo a la propuesta legislativa presentada por Vanessa Kaiser y el PNL.

“Así que, señor presidente, hay un proyecto de ley de indulto general que está esperando su respaldo y patrocinio en el Senado; respáldelo, patrocínelo. Es lo menos que se merecen nuestros uniformados para salir de esta pesadilla en la que los metió la extrema izquierda, que está ahora mismo planificando y fraguando las siguientes acciones violentas en contra de la República”, concluyó Kaiser.