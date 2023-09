Fabián Ortiz, guitarrista del grupo Noche de Brujas, denunció al cantante Héctor “Kanela” Muñoz por supuestas agresiones y amenazas.

Según confirmó Las Últimas Noticias con Carabineros tras un reporte del portal Infama, el músico presentó una denuncia por amenaza y agresión sin lesiones en la 44° Comisaría de Lo Prado.

De acuerdo con la información que ha trascendido, todo habría ocurrido la mañana del lunes en un domicilio particular. La Fiscalía Centro Norte quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

En su cuenta de Instagram, Ortiz señaló que “solo quiero manifestarles mi eterno agradecimiento, por todo estos años de música junto a mis colegas y ustedes, mi gente. Me remito informales que lo sucedido (…) ya está en manos de la justicia. Ellos sabrán definir lo acontecido“.

Por su parte, el manager del grupo, Iván Chipine, señaló a LUN que “es una acusación muy grave y debe estar donde corresponde, con una denuncia en el Ministerio Público“. También recalcó que el hecho se produjo fuera del horario laboral.

“Cada parte contará cómo fueron las cosas y la justicia verá. Esta es una banda profesional, con trayectoria y esto es algo particular que pasó entre dos personas, no es un tema de grupo. Esto no sucedió ni en un espectáculo ni en un horario de show”, agregó.