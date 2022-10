El economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, arribará a Chile en las próximas semanas para exponer su visión de la crisis global, donde tendrá reuniones con diversas autoridades nacionales.

Interesado en la realidad de nuestro país, en conversación con La Tercera se refirió a la situación económica mundial, señalando que el “panorama se ve sombrío“. “Estoy francamente preocupado porque muchos países están endeudados. Arabia Saudita se une a Rusia en el aumento de los precios de la energía, y la mayoría de los países son importadores de energía. Los precios han subido, varios países de Latinoamérica se beneficiarán de eso, pero las altas tasas de interés, junto con la deuda alta, van a ser muy difíciles (…) en general, el panorama es sombrío”, señaló al medio de comunicación.

“Europa se enfrentará a un estrés mucho mayor del necesario, porque no ha descubierto cómo hacer que su mercado energético y su mercado eléctrico funcionen bien. Así que en Europa, en Estados Unidos y en China hay profundos errores de políticas, limitaciones que exacerban el resultado económico y tienen un efecto mínimo en los precios y, en algunos casos, como en Europa, exacerban los cambios de precios”, agregó.

Sobre si las políticas contra la desigualdad están siendo postergadas por el coronavirus y la guerra en Ucrania, el economista reconoció que “sí, quiero decir, como todos sabemos, el COVID-19 expuso las desigualdades, pero también las exacerbó”.

“En mi libro The price of inequality dije que una de las cosas que más me preocupaba era que este crecimiento de la desigualdad proporcionara un campo fértil del que se aprovecharía un demagogo. Nunca imaginé que Estados Unidos terminaría con un demagogo tan malo como Trump”, señaló en relación al auge de los movimientos y partidos políticos de extrema derecha.

El contexto económico y político en Chile

También evaluó la situación económica en nuestro país. Stiglitz aseguró que el Gobierno actual “ha heredado una situación muy difícil, tanto económica como políticamente”, si embargo, “creo que el impulso básico de su trabajo y la filosofía de su trabajo son correctos”.

“Una de las ideas centrales que dijo durante la campaña fue que ‘el neoliberalismo nació en Chile, y el neoliberalismo será enterrado en Chile’… Creo que el conjunto de ideas como ‘economía de chorreo’, de que todos se beneficiarán, condujo a un conjunto de políticas que no sirvieron a la mayoría de la gente en Chile (…), creo que, en el contexto actual, una agenda más amplia de políticas que mejoren la igualdad contrarrestará los efectos de la recesión que, de hecho, son globales“, planteó.

“Al tener una sociedad más cohesiva, donde tienes más oportunidades, creo que es probable que tengas menos división política, más solidaridad y eso también sería bueno para la inversión y el crecimiento económico, incluida la inversión extranjera“, dijo.

En relación a la inversión extranjera en Chile, el experto consideró que cada vez está “volviéndose más atractivo”. “Más que cualquier otra cosa que escucho, para atraer inversiones (es importante) la estabilidad política, una buena infraestructura y una fuerza laboral sana y bien educada“, puntualizó.

