“No un indulto”: Exministro Gajardo aborda beneficios a condenados con enfermedades graves y plantea que “sea la Corte la que resuelva en casos muy concretos”

Este domingo, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó el debate respecto a los indultos por razones de salud a condenados por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de un nuevo aniversario del estallido social.

En conversación con Estado Nacional de 24 Horas, la exautoridad se refirió a los dichos por la exministra del Interior, Carolina Tohá, y afirmó: “Yo no voy a polemizar con ellos, la verdad, cada una de las personas tiene su foro interno, sus razones para pensar aquello”.

Bajo esta línea, mencionó los tratados a los que Chile se ha suscrito y rechazó el uso del indulto presidencial en esos casos.

“Los crímenes de lesa humanidad son los más graves que se pueden cometer en la legislación nacional e internacional (…) nuestro país tiene obligaciones en esa materia y dentro de esas obligaciones está buscar la verdad, realizar justicia y condenar estos crímenes”, sostuvo Gajardo.

Asimismo, remarcó la diferencia entre la facultad del Presidente para otorgar una concesión de beneficio humanitario y el proceso judicial con el que cuenta el sistema para atender materias de riesgo de salud o terminal: “Yo creo que el indulto, que es el perdón que le otorga el jefe de Estado a un criminal de lesa humanidad, no debería darse porque la señal para la sociedad es muy fuerte“.

“Es decirle a la sociedad ‘mire, usted puede cometer el crimen más grave que existe en la legislación nacional e internacional, aquellos crímenes que son contra la humanidad’ (…) Ese mensaje, yo creo que en términos éticos y en términos jurídicos no debería ocurrir en nuestra sociedad”, profundizó el exministro.

Vía judicial por razones de salud

De todas maneras, Gajardo recordó que la alternativa judicial actual cuenta con medios para revisar casos de reclusos en estado grave de salud, enfatizando que la decisión corresponde al Poder Judicial.

“Tenemos actualmente una vía para que en esas situaciones humanitarias sea la Corte la que resuelva en casos muy concretos por razones muy justificadas por situaciones de enfermedad que son claras y evidentes, pero no un indulto“, sostuvo.

Y agregó que “todas las personas tienen abierta esa vía; lo que yo digo, y he sido bien bien enfático, es que bajo ninguna circunstancia corresponde un indulto ni para personas que hayan cometido terrorismo ni para personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad“.

Consultado sobre las peticiones de indulto a efectivos de Carabineros condenados por delitos ocurridos durante las manifestaciones del 18-O, el exsecretario de Estado sostuvo en Estado Nacional que el principio de igualdad ante la ley debe prevalecer.

“Aquellos funcionarios que fueron condenados porque cometieron un delito, se apartaron de sus funciones y eso me parece que lo que corresponde en un Estado de derecho es que esas personas cumplan con sus condenas“, concluyó.