“No tomen, no tomen, no tomen”: El insistente llamado del presidente Boric a los conductores por Fiestas Patrias

Este lunes, el presidente Gabriel Boric instó a que quienes manejen en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias no beban alcohol. “No tomen, no tomen, no tomen”, recalcó.

Los dichos del mandatario se dieron en el marco del lanzamiento de campaña de seguridad vial en Fiestas Patrias “Unidos por un 18 seguro”, donde participó junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entre otras autoridades.

El llamado del presidente Boric

En la instancia, el jefe de Estado señaló que un momento de celebración, de alegría, puede transformarse “rápidamente en una tragedia y una tragedia para toda la vida”. Por ello, hizo un enfático llamado: “no tomen, no tomen, no tomen, si van a manejar. En eso no valen las cuestiones a medias, los intentos de normalización, si van a manejar, por favor, no tomen”.

“Es importante que todos seamos particularmente cuidadosos. Desde cuestiones que pueden parecer tan obvias como no ir caminando por lugares que no están habilitados para caminar, porque puede aparecer un curado (…). Los autos son facilitadores de la vida, pero mal utilizados pueden ser un arma mortal que cambia vidas”, agregó.

En esta línea, el presidente aseguró que hay que ser “majadero, molestoso y pesado” con aquellas personas a las que les gusta “ponerse choritos con el copete”. “Por favor, seamos radicales en esto, tolerancia cero al que está manejando y quiere tomar alcohol. Quíteles las llaves, sean pesados”.

“Queremos que celebren, que todos se rían, que compartan unas buenas chichas, un vino o una piscola, pero que no manejen cuando tomen. Sabemos además no solo respecto al manejo, ya que cuando la gente toma a veces también se pone muy agresiva. Seamos todos cuidadosos en esto, que estas celebraciones no se transformen en una tragedia”, cerró.

