Tras presentar su programa de gobierno, el candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, aseguró que “acá no hay olas estatizadoras ni de expropiación”.

“No hay olas de expropiación, como van a tratar de instalarlo, lo que hay es un proyecto de transformación y de superación del neoliberalismo, poniendo la frontera en la responsabilidad del Estado para asegurar una vida digna a todas y todos”, indicó el presidenciable.

Ante esto, el jefe del programa económico de Jadue, Ramón López, doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile, reafirmó que “no habrá expropiación de ninguna forma”.

En conversación con El Mercurio, López apuntó a que “no vamos a cometer la locura de empezar a expropiar o nacionalizar. Por experiencia histórica, sabemos que es un camino riesgoso”.

“En el pasado fracasaron esas palabras y también generan temor. ¿Para qué vamos a causar temor innecesariamente?”, acusó el experto.

“No estamos por replicar el pasado”

Por otro lado, especificó que el gobierno de Jadue no será comunista, sino que de izquierda progresista. “Este no va a ser un gobierno comunista. Yo no soy comunista, soy independiente, varios integrantes del comando tampoco lo son. Este va a ser un gobierno de izquierda progresista”.

“La campaña del terror y las caricaturas lo único que hacen es extremar las posiciones y nosotros buscamos lo contrario, un diálogo”, explicó.

El doctor López explicó que el programa presidencial del candidato del PC es diferente al presentado por Salvador Allende. “No estamos pensando en replicar el pasado. Nadie está pensando en olas estatizadoras, ni en reinstalar el régimen soviético o el modelo de Allende”.

“Lo único que va a hacer el gobierno de Jadue es darle más prominencia al Estado. Eso no quiere decir hacer desaparecer el sector privado, sería una locura, si ellos producen empleo e inversión. Lo que queremos es complementar al sector privado”, declaró el académico.

Pensiones: “Se va a respetar religiosamente la propiedad privada”

Otra de las propuestas del candidato del PC es un nuevo modelo para el sistema de pensiones. “Las AFP se convirtieron en una asociación de fábrica de pobres”, aseveró el presidenciable en conversación con CHV Noticias.

“Vamos a instaurar un sistema compuesto por tres pilares: pensión básica universal con un mínimo de $300.000 garantizados; otro contributivo obligatorio y otro de ahorro voluntario”, explicó el economista.

En sus palabras, la propuesta “es un sistema mixto, donde hay una parte individual, otra puramente del Estado, otra colectiva y solidaria. Una parte del aporte del trabajador irá al aporte colectivo y también se llevará un registro de las contribuciones realizadas por los trabajadores, creando una cuenta nominativa con derechos sobre lo recaudado”.

En tanto, López reiteró que “los actuales fondos de las AFP son absolutamente privados de cada persona, no los vamos a tocar”.

“La gente podrá hacer lo que quiera con esa plata: dejarla en la AFP, cambiarla al nuevo sistema o sacarla. Se va a respetar religiosamente la propiedad privada sobre los fondos previsionales. Nadie va a tocar un peso. Si se hiciera algo así, yo renuncio al día siguiente”, finalizó el economista.

