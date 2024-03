“Nosotros no estamos discriminando a nadie, no estamos diciendo que el que no tiene documento tampoco puede transitar por el país porque todos los adultos estamos obligados a disponer de un recurso de esa naturaleza”.

Esas fueron parte de las declaraciones del gerente de comunicaciones del Mercado Mayorista de Lo Valledor, Marcelo Araya, luego de que anunciaran que a partir del lunes 1 de abril comenzarán a exigir cédula de identidad chilena a quienes quieran ingresar al recinto.

Araya comentó a CHV Noticias que desde este lunes comenzarán un período de marcha blanca que se extenderá hasta el 6 de mayo y que estarán atentos ante inquietudes, consultas y planteamientos.

“No somos ciegos frente al tema de que pudiéramos incurrir en algún error o que pudiéramos resolver mejor algunos temas, pero lo que sí es claro, es que la persona que llegue hasta acá, queremos saber de quién se trata, y para eso tiene que tener un documento totalmente habilitado por el Estado chileno”, sostuvo.

Y es que desde el Gobierno, la ministra Carolina Tohá (Interior), advirtió que es importante no caer en conductas que podrían ser discriminatorias.

Por ello, desde Lo Valledor respondieron: “No estamos discriminando a nadie, no estamos, no estamos diciendo que el que no tiene documento tampoco puede transitar por el país porque todos los adultos estamos obligados a disponer de un recurso de esa naturaleza”.

Añadiendo que ellos no manipularán el carnet, sino que las personas que quieran entrar al mercado son las que deberán pasar el carnet sobre un “recurso de alta tecnología” (una especie de validador) que estará dispuesto en las puertas exclusivas para peatones. Luego, se activará un código QR, aparecerá una luz verde y la persona podrá ingresar, explicó.

“Queremos seguridad para nuestra gente, para los clientes que entran, ya sean vendedores como son los pequeños y medianos agricultores que llegan hasta acá o como compradores. Esa es nuestra responsabilidad”, concluyó.

Citación a La Moneda

Los gerentes de los mercados Lo Valledor y la Vega Central se reunirán el próximo lunes 1 de abril a las 16:00 horas con los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, para tratar temas de seguridad.

Esto, luego de que los mercados anunciaran que a partir de este lunes comenzarán a pedir carnet chileno a quienes quieran ingresar a los recintos.

Los pronunciamientos no fueron bien recibidos por el Gobierno, desde donde llamaron a no caer en conductas discriminatorias.