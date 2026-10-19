No era un tornado: DMC aclara qué fenómeno ocurrió en Estación Central el pasado martes 13

Esta tarde, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el fenómeno de vientos fuertes registrado el martes 13 de octubre en Estación Central sería compatible con las características de gustnado, en lugar de un tornado.

Un gustnado corresponde a un remolino superficial que puede desarrollarse en el frente de ráfaga, sin mantener una conexión vertical continua con la base de la nube, a diferencia de un tornado.

La entidad explicó que este tipo de tormentas puede generar corrientes de aire frío que descienden desde las nubes y se desplazan horizontalmente al llegar a la superficie, provocando ráfagas capaces de dañar árboles y estructuras.

El evento causó daños en techumbres, la caída de árboles y desprendimiento de ramas en distintos sectores de Estación Central. Las afectaciones en el Terminal Alameda se concentraron en la cubierta de policarbonato de una estructura metálica.

El informe apuntó que en las calles San José y Plaza Estrella se registró una mayor concentración de árboles caídos. Según testimonios recopilados, la ventolera se mantuvo durante al menos 10 minutos.

El análisis meteorológico también detectó condiciones de especial intensidad durante la tormenta. En la estación Quinta Normal, la precipitación alcanzó los 12,2 milímetros entre las 16:17 y las 17:17 horas, mientras que la intensidad máxima llegó a una tasa equivalente a 72 milímetros por hora.

Además, se registró una caída de cerca de 10 °C en la temperatura, algo que la DMC consideró consistente con el paso de un frente de ráfaga.