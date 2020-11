Natalia Castillo (RD) se refirió a lo publicado por el programa Informe Especial en donde se dio a conocer pagos irregulares de contribuciones de varios parlamentarios, entre ellos la diputada.

En la investigación se le mencionaba por supuestamente pagar contribuciones por propiedades sin inmuebles, pero estas sí contaban con construcciones ,por lo que el pago de impuestos vendría siendo mayor.

Una vez emitido el reportaje, la diputada frenteamplista publicó un comunicado en el que aseguraba que “las contribuciones se encuentran pagadas al día” en el terreno que compró antes de ser parlamentaria.

“En el terreno se construyó una casa entre 2014 y 2015. Su recepción definitiva se encuentra pendiente y dentro del plazo de la ley 20.898, los trámites presenciales se reanudarán tan pronto las condiciones sanitarias lo permitan”, agregó en el comunicado.

Sobre el reportaje de Informe Especial adjunto comunicado. pic.twitter.com/9wOznaKSf5 — Natalia Castillo (@ncastilo) November 13, 2020

Sin embargo, de todas formas las dudas sobre lo denunciado persistieron. En conversación con La Voz de los que Sobran, la diputada profundizó en el tema y deslizó que fue incluida en el reportaje sin ser parte “del mismo saco” que otros parlamentarios por una decisión editorial.

“Todos los otros casos eran de terrenos agrícolas, el terreno que yo tengo es no agrícola. Por lo que el terreno paga contribuciones y estas están completamente pagadas y al día. Eso de que no pago contribuciones es falso”, dijo la parlamentaria.

Además, explicó que efectivamente el domicilio construido aún no cuenta con la recepción final, algo que según ella está detenido por la pandemia.

“Cuando a mí me dijeron que estaba este reportaje, yo di esta entrevista de muy buena fe con el ánimo de colaborar con la investigación periodística. Por ejemplo, dentro de la entrevista se me cortaron todas las cuñas que yo di, además después lo juntaron y lo pegaron una entrevista al senador Carlos Montes, a lo cual yo le pregunté si es que le habían mostrado mi caso y el dijo que no, que su entrevista fue muy general y además tampoco le dijeron que era para este reportaje”, comentó.

En esa línea, agregó tener “serias dudas de quién mandó a encargar este reportaje con las características que salió, enfocándose particularmente en mi caso”.

“Hay una intención editorial de, en estos tiempos, descrédito de la política. En el fondo, es decirle a la gente que no hay esperanza en nada, que todos son una mierda. Que todos son iguales”, concluyó Natalia Castillo.