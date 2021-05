La candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, aseguró que el veto al PPD que finalmente frustró su inscripción en la primaria con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) provino en parte del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

En entrevista con Radio Universo, Narváez sostuvo que el discurso de Jadue “no es sincero, ni el del FA ni del PC, porque Jadue fue el que se negó a incluir el apoyo del PPD. Hoy día, lo que hacen es negar el apoyo del partido a una candidata, para impedir que la militancia vote, porque la candidata soy yo. Es usar un subterfugio”.

Según la ex ministra del gobierno de Michelle Bachelet, “Daniel Jadue se asustó, pero lo que hace generalmente quien ejerce una autoridad vertical, tradicional, patriarcal es usar otros argumentos para esconder el miedo. Se asustó de los apoyos que estaba recibiendo, de lo que eso significaba en términos de potencia de esta candidatura, y por lo tanto, lo mejor es usar un subterfugio (…) ¿Qué es eso? ¡Si hay que gobernar Chile!”.

Ademas, la candidata contó que el miércoles conversó con Boric sobre el tema y “él me dijo que no había veto a nadie”. Sin embargo, “durante la noche, cuando esto sucede, cuando el PS cumple, va a Revolución Democrática (RD), a reunirse con ellos, son notificados por Convergencia Social (CS), partido de Boric, de que no se aceptaba al PL ni al PPD como apoyo a mi candidatura. Gabriel Boric me dice ‘voy a arreglar esto, yo no estoy por ningún veto’”.

“Cuando aquí se señalan argumentos de que en realidad el veto al PPD siempre estuvo sobre la mesa, como algo que no se pudo resolver, es falso. A nadie le gusta que le mientan, así no se puede construir política en serio”, agregó.

Tras la caótica jornada del miércoles, señaló que “la convicción más profunda que yo tengo ahora es que la unidad, para algunos, era una frase para la prensa, para la galería, pero en la práctica primaron otro tipo de cálculos”.