El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, junto a la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos y alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, se reunieron con el Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García para coordinar acciones vinculadas a la crisis hídrica que vive el país.

En dicha instancia, Cuadrado enfatizó que “tenemos claridad que hay una disminución progresiva en el tiempo de las precipitaciones y que muchas veces no se hizo lo que se tenía que hacer y hoy como en muchos casos en Chile, se reacciona tardíamente a algo que debía ser planificado en el tiempo”.

“Nadie percibe, que hacia el sur de Chile, también la isoterma de precipitaciones es más baja, por lo tanto, no se consolidan los hielos eternos y no precipita, como se precipitaba antes y esa agua que cae se va directo al mar, porque no se han hecho los trabajos hidráulicos para contener esas aguas en épocas de crisis”, agregó.

Lee también: Presidente de la Amuch por sequía: “Tememos que esta crisis hídrica pase a ser una crisis social”

Por su parte, la alcaldesa de María Pinto, se refirió a la gravedad de la crisis hídrica. En esa línea, manifestó que “es uno de los panoramas más complejo de la historia de Chile. Hoy estamos en el décimo octavo lugar en el mundo y nadie predijo esta situación afectando a más de la mitad del país. Esta nueva inserción de la Ley de Servicios Sanitarios, que afecta a más de 263 comunas y más de 3 mil 800 del Programa de Agua Potable Rural (APR)”.

Tras la reunión, el ministro de Obras Públicas señaló que ante esta situación de crisis hídrica “necesitamos dar respuestas más oportunas y más rápidas a la ciudadanía para tener agua potable, especialmente a las comunidades rurales. Vamos a trabajar estrechamente con la ACHM para seguir implementando el sistema de agua potable rural en las comunas de nuestro país, como el nuevo sistema de emergencia, que estaremos presentando en los próximos días”.