La Municipalidad de Santiago revocó esta jornada un contrato con la Fundación Urbanismo Social por incumplir con las garantías de los convenios suscritos por un estudio para la rehabilitación de inmuebles con valor patrimonial.

El primer convenio fue firmado vía trato directo en marzo de 2021, bajo la administración de del exalcalde Felipe Alessandri, por un monto de $204.545.395.

En abril de este año, durante la administración de la alcaldesa Irací Hasler, se aprobó la continuidad de los acuerdos con Urbanismo Social, por un monto total de $191.122.433.

Sin embargo, desde el interior del municipio aseguran que no se alcanzó a concretar la transferencia de dichos recursos públicos, consignó Teletrece.

Cabe mencionar que la Fundación Urbanismo Social se encuentra siendo investigadas por el Ministerio Público tras haber recibido fondos estatales en medio de la polémica generada por el Caso Convenios.

Sobre esto, el senador (PS) Fidel Espinoza aseguró, a través de Twitter, que la actual administración de la comuna de Santiago habría aportado $120 millones a Urbanismo Social, afirmación que fue respondida por la alcaldesa Hassler.

“Estimado senador, está equivocado. En esta administración no hay ninguna transferencia de dinero a Urbanismo Social. Dicha fundación no cumplió requisitos importantes y por ello se decidió no avanzar en ese convenio”, aseguró la jefa comuna en la red social.