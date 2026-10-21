Municipalidad de Talca deberá pagar $200 millones a familia de joven que murió por caída de rama

El municipio de Talca deberá indemnizar a la familia del joven de 26 años que falleció en 2021, luego de que una rama de árbol se desprendiera y cayera sobre él.

El hecho ocurrió el 27 de octubre de 2021, cuando Diego Pérez Gajardo, tras el término de su jornada laboral, se dirigió al parque Costanera Piduco junto a un compañero de trabajo, donde, a eso de las 17:20 horas, una rama de aproximadamente 10 metros se desprendió y cayó sobre él.

Rápidamente fue trasladado a la Unidad de Urgencias del Hospital Regional de Talca, donde falleció producto de la gravedad de las lesiones. La familia de la víctima, a raíz del suceso, realizó la denuncia correspondiente y sostuvo que el árbol que acabó con la vida del joven no había recibido podas ni mantención, lo cual habría provocado el desprendimiento con resultado fatal, según consignó 24 Horas.

Recién en 2024, el Cuarto Juzgado de Letras de Talca acogió la demanda en la cual la familia solicitó una indemnización cercana a los $720 millones, que luego la Corte de Apelaciones de la ciudad tasaría en $200 millones por concepto de daño moral.

A raíz de ello, la Municipalidad de Talca interpuso un recurso ante la Corte Suprema con el fin de revertir la resolución. El máximo tribunal finalmente indicó que sí hubo falta de mantención del árbol, lo que provocó el crecimiento desordenado de sus troncos y ramas y favoreció el desprendimiento que terminó con la vida del joven, descartándose que el incidente pudiera atribuirse a un caso fortuito o a una conducta imprudente de la víctima.

Finalmente, la indemnización a los seis beneficiarios reconocidos por la justicia, que corresponde a los padres, hermanos y pareja del joven fallecido, fue distribuida de la siguiente manera: