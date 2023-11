(EFE) – La elefanta Mali, de casi 50 años y el único paquidermo que quedaba en Filipinas, falleció por diversas dolencias tras pasar más de cuatro décadas en el zoológico de Manila, al que fue entregado por Sri Lanka como regalo a la ex primera dama Imelda Marcos.

La propia alcaldesa de Manila, Honey Lacuna, anunció en una rueda de prensa que Mali, también conocida como Vishwamali, falleció la tarde del martes y agregó que el paquidermo había sido un motivo de alegría para niños y mayores durante décadas.

En la comparecencia, el veterinario jefe del zoo de Manila, Heinrich Patrick Peña-Domingo, indicó que Mali tenía cáncer, así como problemas en diversos órganos como el hígado y los riñones, y se cree que murió de un paro cardíaco.

Desde hace años, activistas como Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) denunciaban la soledad y la precariedad con las que vivía la elefanta y pedían que fuera trasladada a una reserva para elefantes en Tailandia.

Rest in Peace, Mali the Elephant 💔

The world is mourning the death of Mali who spent decades alone at the Manila Zoo 😔🌹 https://t.co/BJWmCAakJA pic.twitter.com/DCb5UaA9pE

— PETA (@peta) November 29, 2023