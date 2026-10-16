Movilh acusa “incitación al odio” por realización de ExpoFamily 2026 y cuestiona respaldo de figuras políticas de derecha

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) manifestó su rechazo a la realización de ExpoFamily 2026, programada para este sábado en Las Condes. La organización calificó el encuentro como una “clara incitación al odio contra la diversidad familiar y las personas LGBTIQ+“.

La controversia se agudizó por la participación del sacerdote argentino Javier Olivera Ravasi, conocido por difundir testimonios sobre cómo “salir” de la homosexualidad, así como por el respaldo y difusión que han dado al encuentro figuras políticas como Johannes Kaiser y José Antonio Kast Adriasola.

“Desconocen la existencia y dignidad de miles de familias”

A través de un comunicado, el encargado de Derechos Humanos (DHH) del Movilh, Ramón Gómez, apuntó que “es repudiable que figuras de la ultraderecha chilena, como Johannes Kaiser y José Antonio Kast Adriasola, promocionen una instancia que presenta como modelo único de familia el integrado por un padre, una madre y sus hijos, desconociendo la existencia y dignidad de miles de familias diversas, cuyos derechos están amparados por nuestra legislación“.

Bajo esta línea cuestionó la presencia del sacerdote transandino: “Aún más grave es que se dé tribuna a un sacerdote que difunde la idea de que se puede ‘salir’ de la homosexualidad, como si la orientación sexual fuera una enfermedad o un problema que debe superarse, obviando que las terapias reparativas de las orientaciones sexuales son consideradas una tortura por la Organización Panamericana de la Salud”.

“La homosexualidad no es una enfermedad ni una condición que requiera cura o corrección. Por ello, presentar el abandono de la homosexualidad como una transformación deseable puede reforzar prejuicios, sentimientos de culpa y presiones para que las personas nieguen o repriman su orientación sexual”, recordó.

“La familia no necesita discriminar para ser protegida”

El movimiento también cuestionó, además, que la promoción de la reunión defienda el término de “familia”, mientras excluye de la definición a las diversas familias presentes en Chile.

“La familia no necesita que se discrimine a otras familias para ser protegida. Lo que se presenta como una defensa de valores no puede servir de justificación para invisibilizar derechos ni para legitimar prejuicios contra las personas LGBTIQ+“, señaló.

“No existe una sola forma legítima de constituir una familia. Las familias homoparentales y todas aquellas que se apartan del modelo que este encuentro pretende imponer merecen el mismo respeto y dignidad. La libertad religiosa y la libertad de expresión no convierten en inocuos los discursos que estigmatizan a las personas por su orientación sexual o identidad de género”, añadió.