La senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, reveló que “era mentira” que el hijo del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira se iba a casar durante la jornada en la que se votaba la ratificación de Ángel Valencia para fiscal nacional.

¿Qué pasó?

El lunes, cuando iba a iniciar la sesión donde se iba a votar la nominación de Valencia en la Sala del Senado, el parlamentario de oposición le pidió la palabra al presidente de la corporación, Álvaro Elizalde (PS), para “recabar la unanimidad para que se abra la votación”.

Al respecto, Elizalde consultó si había unanimidad de los senadores presentes para adelantar la votación. Fue en ese momento cuando Sepúlveda negó la oportunidad, siendo emplazada por Moreira en el pleno.

“Cuando me pidas algún favor, te voy a decir que no. Alejandra, cuando me pidas un favor, te voy a decir que no (…). Se casa mi hijo, qué quieres que haga”, expresó.

“Era mentira”

Este martes, en entrevista con Bío Bío, la parlamentaria reveló que el hijo de Moreira no se iba a casar, y que él solo quería abrir antes la votación en la Sala.

“Cuando el senador Moreira dice ‘¿puedo abrir la discusión?’ Yo digo no y después me sale con que tiene el matrimonio de su hijo. Yo me acerqué a él para preguntarle si era verdad y me dice que ‘no era verdad’, era una broma y lo conversamos hoy día en la mañana”, afirmó.

Luego, se le consultó nuevamente por sus dichos a la senadora. “Sí, que era mentira (lo dicho por Moreira). Hasta los hijos lo retaron (…) No fue cierto”, respondió.

“Él quería abrir la votación antes, para ver si se reunían o no los votos para el fiscal (…). Ansioso, ansioso”, agregó.