Este sábado, el Monseñor Fernando Chomalí Garib asumió como nuevo Arzobispo de Santiago en la Región Metropolitana. En su homilía, realizó una aclaración respecto de cuáles serán sus funciones.

De acuerdo a sus dichos, no tendrá un rol político, sin embargo, sí tuvo palabras para hacer una crítica a la sociedad y a los derechos sociales que deben garantizar la calidad de vida de los chilenos.

Asimismo, y ad portas del plebiscito constitucional, Chomalí señaló que él no podía ni tenía el derecho de hacer un llamado a qué opción votar respecto a la propuesta. Pero, señaló que los chilenos deben preguntarse cuál es el mejor camino para el país.

“No me pregunten sobre el plebiscito de mañana. No tenemos derecho a decir por qué opción tomar. No nos corresponde, pero sí nos corresponde preguntarnos cuál es el mejor camino para el futuro de Chile. Cuáles son aquellos valores que trascienden de tal manera de que las personas puedan vivir en paz, puedan tener una educación de calidad y que los padres puedan elegir dónde educar a sus hijos”, expresó.

Además, el Monseñor comentó que su nombramiento fue visto como de tinte político por algunas figuras. Lo que descartó enfáticamente.

“Muchos, lamentablemente, han visto este nombramiento como un nombramiento con tinte político. No, la iglesia no se mete en política, no es lo suyo“, dijo.

“Me han preguntado, por ejemplo, qué opino yo acerca del litio. Yo del litio no sé nada“, zanjó.