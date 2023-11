El ministro (s) del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, anunció que viajará a Venezuela para conseguir acuerdos que permitan hacer efectivas las expulsiones de migrantes desde Chile.

Tras el operativo de ayer en Santiago que terminó con una carabinera herida de gravedad, dos ciudadanos de nacionalidad venezolana detenidos y un sujeto muerto, el personero de Gobierno comentó este jueves desde el Palacio de La Moneda que, “lamentablemente, en el gobierno anterior perdimos una capacidad muy importante, que era la relación con Venezuela para expulsar. Hasta el gobierno anterior se podía, por ejemplo, usar aviones de la Fuerza Aérea para la expulsión. Eso hoy día ya no es posible por una decisión del Gobierno venezolano a partir de la relación que se construye en el gobierno anterior”.

En ese sentido, Monsalve indicó que en la actualidad solo es posible expulsar a migrantes venezolanos por medio de aviones comerciales, “y eso tiene una limitación porque cada vuelo comercial solo permite subir a dos personas expulsadas en el caso de Venezuela”. Al respecto, “acabamos de llegar a un acuerdo con una aerolínea venezolana, con el objeto de poder contratarla, para tener capacidad de expulsión”, añadió.

Cuando asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric, el país tenía 22 mil resoluciones de expulsión -de 2013 a 2022- sin ejecutar. “Después de la depuración, tenemos 12 mil y nosotros estamos trabajando para ejecutar esas expulsiones”, apuntó el titular del Ejecutivo.

No obstante, “eso requiere recursos que están puestos en el presupuesto de la nación que se está discutiendo en el Congreso, por eso es tan importante aprobarlo porque son un salto importantísimo en materia de recursos destinados a las expulsiones”, agregó.

Viaje a Venezuela

Monsalve recordó que el Gobierno planteó la inyección de más de $7.200 millones en la Ley de Presupuesto 2024 para el Servicio Nacional de Migraciones con el objetivo de poder financiar expulsiones.

“Por eso me reuní con el embajador de Venezuela y ayer me reuní con el embajador de Chile en Venezuela, y por eso voy a concurrir presencialmente a Venezuela para buscar los acuerdos que nos permitan reponer las capacidades, no solo para dictar las resoluciones de expulsión, no solo para tener los recursos en materia de expulsión, sino para tener los acuerdos que nos permitan hacer efectivas las expulsiones”, sentenció.