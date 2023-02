“La principal víctima de los incendios es el país”. Estas fueron las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego que el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmara que la industria forestal es parte de los afectados por los siniestros ocurridos en la zona centro-sur.

¿Qué pasó?

La situación comenzó durante la mañana de este martes, cuando el persecutor sostuvo que “en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos”.

“Hoy en día, en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos. A mí no me corresponde supervisar ni la normativa administrativa, ni todas aquellas materias que dicen relación con la fiscalización que pueda realizar Conaf y la forma en cómo ello pudo haber influido o no en la ocurrencia de los incendios”, agregó.

No obstante, “desde el punto de vista de nuestra tarea hoy en día, con las causas que tenemos y las investigaciones que realizamos, la industria forestal es una víctima más”, añadió.

Monsalve: “La víctima es el país”

Tras ello, el subsecretario del Interior comentó: “Los incendios son producidos casi en un 100%, por sobre el 99%, por un factor humano y, finalmente, yo diría que más que la industria forestal, la víctima es el país”.

“Las 24 personas que han fallecido son compatriotas nuestros” y “las personas que han perdido sus viviendas no son la industria forestal, también son chilenos y chilenas que viven en los territorios afectados por los incendios, por lo tanto, creo que la principal víctima de los incendios es el país”, sentenció.