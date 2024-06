Ministro (s) Monsalve sobrevuela la Región Metropolitana y asegura que “lo peor” del sistema frontal “ya pasó”

A pesar de la cancelación de la alarma meteorológica anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile, la autoridad advirtió que aún se mantienen riesgos en afluentes, canales y ríos.

El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, sobrevoló con Carabineros este jueves la Región Metropolitana para monitorear las afectaciones de la zona tras las intensas lluvias provocadas por el sistema frontal en la zona centro y sur del país.

La autoridad afirmó que lo peor del sistema frontal “ya pasó”. Esto pese a que se pronostica que las precipitaciones se extiendan hasta este viernes 14 de junio.

Además, se prevé que durante esta tarde se registren tormentas eléctricas y granizos en la zona centro-sur. El fenómeno meteorológico también afectará a la Región Metropolitana.

Lee también: Corte de luz o agua por sistema frontal: ¿Cuáles son las compensaciones para los clientes afectados?

“Lo que estamos haciendo es un monitoreo, porque, por un lado, tenemos la información de la Dirección Meteorológica de Chile que cancela la alarma meteorológica, pero aún se mantienen riesgos, particularmente en afluentes, canales y ríos”, afirmó Monsalve a Meganoticias.

En ese sentido, explicó que “esa alarma, que implicaba un alto riesgo de afectación material y de la vida humana, fue cancelada. Eso implica que no va a caer tanta agua como se había pronosticado, ni tampoco va a caer en cortos periodos de tiempo”.

“De hecho, lo peor del sistema frontal, aquí en la Región Metropolitana, ya pasó. Ya cayeron 30 milímetros en un periodo de 12 horas. De aquí en adelante va a seguir cayendo agua, pero no de manera tan intensa”, sostuvo.

Además, informó que, según información preliminar, el “70% u 80% del sistema frontal salió de Chile y cruzó a territorio argentino”.

De todos modos, indicó que el riesgo no ha terminado e hizo un llamado a la ciudadanía a alejarse de los sectores cordilleranos, cauces y no salir de los hogares si no es necesario.

Cabe recordar que tras la llegada del sistema frontal al país, el Gobierno decretó Zona de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Asimismo, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión total de clases en esas regiones durante este jueves y viernes en colegio de enseñanza básica y media.