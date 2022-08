Este jueves, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció que el Gobierno no extenderá el estado de excepción a la Región de Los Ríos.

Aún así, la secretaria de Estado planteó que desde el Ejecutivo continuarán trabajando y desplegándose en las distintas regiones del país. “Entendemos que el esfuerzo debe ser mayor y esperamos materializar esta semana medidas que nos permitan desbaratar las bandas que operan en dicho territorio”, añadió.

Sin embargo, la decisión fue ampliamente cuestionada por diversos sectores, e incluso el senador del PS, Alfonso de Urresti, acusó que el Ejecutivo se dio una “voltereta olímpica”.

Lee también: “Es hora de dar un paso al costado”: Oposición pide que ministro Jackson deje la Segpres tras dictamen de Contraloría

En diálogo con Radio Pauta, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve respondió a las críticas y sostuvo que “no me gustan esas palabras (…) no me gusta el lenguaje confrontacional. Las opiniones evolucionan”.

Asimismo, defendió el cambio de postura del Gobierno y dijo que la ministra Siches “ha mantenido exactamente la misma línea”, a pesar de que el pasado martes señaló que los datos de violencia en la zona “son evidentes”.

Sobre aquello, expresó que “siempre se mantienen todas las puertas abiertas (…) pero qué herramienta se utiliza se decide en ese espacio de evaluación”.

“En los últimos seis meses del 2021 ocurrieron 30 hechos de violencia rural en la Región de Los Ríos, en los siete meses que llevamos del 2022 tenemos 36. No lo quiero minimizar, porque todo hecho de violencia es grave y debe ser evitado y perseguido, pero no tenemos una diferencia sustancial en la magnitud de los hechos de violencia”, zanjó.