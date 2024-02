Tras distintos cuestionamientos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló este miércoles que el convenio policial entre el Gobierno y el régimen de Venezuela “no está activo” y reiteró que el pacto no tuvo relación con el secuestro del militar en retiro (r) Ronald Ojeda.

¿Qué pasó?

El pasado 25 de febrero, el medio venezolano opositor al régimen de Nicolás Maduro La Razón aseguró que el secuestro del exteniente que estaba en calidad de refugiado en Chile se realizó en el marco del convenio que tramitó y lideró Monsalve -por parte del Ejecutivo- en Caracas.

Esto ha sido descartado por el gobierno del presidente Gabriel Boric en reiteradas ocasiones. No obstante, la situación igual ha levantado interrogantes en parte del mundo político.

Al respecto, desde la administración presidencial nacional han insistido que el pacto aborda únicamente temas relacionados en la lucha contra el crimen organizado y no sobre persecuciones políticas.

“El convenio no está activo”

Este miércoles, Manuel Monsalve profundizó sobre el controversial convenio en entrevista con Radio Duna, indicando que este se firmó en Caracas (Venezuela) el 18 de enero pasado.

Al respecto, explicó que el artículo 35 de la Ley 21.080 establece que los países pueden firmar tratados o convenios entre instituciones de carácter internacional. En ese sentido, indicó que este pacto es un convenio entre instituciones de carácter internacional, regulado por ley, autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “O sea, previamente a la firma se le consultó a la Cancillería si esto era un convenio o un tratado, la Cancillería dijo ‘esto es un convenio, vaya y fírmelo’”.

Bajo ese punto, el subsecretario comentó que el texto dice que las instituciones de ambos países tienen que nombrar sus contrapartes y que este solo opera una vez que ambos país han efectuado dicho procedimiento.

“Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio”, indicó. Sin embargo, “Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo”.

“Quiero decir esto porque se ha hecho una serie de acusaciones en torno al convenio cuando el convenio no está activo”, continuó.

Monsalve también informó que la contraparte chilena la hará el jefe nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones (PDI), quien estuvo en la reunión mencionada. “El par venezolano tiene que nombrar a la contraparte. Por lo tanto, es un convenio donde los que se relacionan no son los gobiernos (…), son las policías”, reiteró.

Finalmente, el subsecretario del Interior insistió que el convenio no está implementando. De este modo, “no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información de las contraparte”.

“Por lo tanto, todos los que han hablado diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten, porque mientras no haya contraparte no hay intercambio de información en el marco de este convenio y las contrapartes no están nombradas, porque hay un proceso interno que tiene que seguir cada país”, concluyó.