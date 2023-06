Ante los atentados explosivos ocurridos en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío en la última semana, el subsecretario Manuel Monsalve (Interior) afirmó que “estos son actos terroristas, pero hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguir estos actos terroristas. Hemos reiterado que la Ley Antiterrorista no es la mejor herramienta, porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales para finalmente condenar a una persona por Ley Antiterrorista muchas veces no se puede alcanzar. Por lo tanto, muchas veces constituye un error perseguir a través de la Ley Antiterrorista, porque no permite sancionar a las personas. Normalmente, se ha aplicado la Ley de Control de Armas, ese es un debate que queremos zanjar: el Gobierno se va a querellar por la ley que permite perseguir de manera más eficaz a los responsables de delitos tan graves”.