Mónica Rincón agradece apoyo tras hecho delictual: “En medio del miedo aparecieron personas que me ayudaron”

Esta jornada, la periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, agradeció las muestras de apoyo tras sufrir un hecho delictual la noche del pasado lunes, cuando regresaba a su casa luego de grabar Tolerancia Cero.

A través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, la también conductora de CNN Prime destacó el apoyo de colegas, amigos, autoridades y seguidores, además de agradecer a quienes la ayudaron tras el ataque.

“Gracias, gracias, gracias, por la preocupación, por el cariño, por la empatía. Gracias a todos los que me han escrito preguntando cómo estoy, o si necesito algo; colegas, amigos, políticos, conocidos, autoridades, coapoderados, seguidores, vecinos, televidentes, etc, etc”, dice el comunicado.

Tras ello, recordó la situación, señalando que “volviendo de mi trabajo, fui víctima de un asalto tremendamente violento y agresivo. La delincuencia es una realidad con la que convivimos en el país, esta vez me tocó a mi, y de corazón deseo que ni hoy, ni mañana, a NADIE más le ocurra. Porque es injusto, porque es aterrador, y porque nos convierte en víctimas y no responsables de los delitos que se cometen en contra de nosotros”.

Aun así, Rincón destacó que “no todo es tan malo, y rescato lo bueno de lo que viví. En medio del miedo aparecieron personas que me ayudaron. Y me quedo con eso, cuidarnos entre nosotros, recibir la ayuda cuando estamos en problemas. Gracias a Daniel Mansuy, que paró a ayudarme solo segundos después del asalto, gracias a las personas que no tengo sus nombres, pero que también me dieron una mano esa noche”.

También agradeció el trabajo realizado por Carabineros y la Fiscalía, resaltando que “fueron tremendamente diligentes y efectivos”.

La periodista dijo que se encontraba bien y que actualmente se encontraba en Brasil, en marco de la segunda vuelta presidencial de dicho país, que será este domingo.

“Un abrazo y otra vez, muchas gracias por su preocupación”, finalizó el escrito.