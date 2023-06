Un mochilero estadounidense fue asaltado en Puerto Varas, región de Los Lagos, por un chileno a quien conoció a través de una aplicación de citas. “Se acercó con una sonrisa y me dio un abrazo cálido. Luego sacó la pistola y me pidió mi iPhone y el bolso”, contó.

El joven turista, llamado Steven, relató parte de su experiencia en TikTok (@laextranperra), inmediatamente después de sufrir el asalto. El registro, en el que se le ve con sangre en el rostro, heridas y visiblemente afectado, se volvió viral en la red social.

“Parecía tan inocente”

En conversación con Las Últimas Noticias, el oriundo de Milwaukee detalló cómo se concertó el encuentro: “Nos juntamos a las 8:00 horas en el Parque Philippe. Quedamos en ver el amanecer juntos y vernos en persona, ya que solo habíamos chateado por dos semanas”.

“Se veía un poco diferente a sus fotos, pero lucía como un típico chileno de ojos café y pelo castaño. No había ninguna red flag (…), fue un absoluto caballero conmigo por chat. Muy amable y dulce, y quería juntarse en un lugar público, porque dijo que era más seguro”, agregó.

El sujeto le dijo que se llamaba Benjamín, que era de Puerto Varas y trabajaba en bienes raíces: “Nos saludamos, fue muy amable y me dijo que camináramos hasta el mejor lugar para ver el amanecer (…). Su comportamiento no me dio la sensación que lastimaría a una persona, parecía tan inocente“.

“En un momento su rostro se desfiguró, de la nada sacó una pistola y me dijo que le diera mis cosas. Me fijé que no había nada en el arma y que no sabía cómo sostenerla. Yo necesitaba mis documentos porque me iba de Chile al día siguiente (…). Así que me opuse y empezamos a forcejear”, añadió.

“Me he sentido mucho más seguro aquí que en EE. UU.”

Steven logró neutralizar al antisocial tras un duro forcejeo. El sujeto escapó y en un inicio trató de perseguirlo, pero luego decidió no continuar y llamar a una ambulancia, además de Carabineros.

El joven de 28 años aseguró que este incidente no cambió su impresión de Chile: “Yo comprendo que las elecciones de una persona no se reflejan en las actitudes de los habitantes de todo un país. Yo amo Chile y eso se ha reforzado mucho con el apoyo que he recibido aquí antes y después de este incidente”.

“Irónicamente, al contrario de lo que dirían la mayoría de los gringos, me he sentido mucho más seguro aquí y en Argentina que en los Estados Unidos. Allá tenemos un gran problema con las armas y he tenido algunas experiencias negativas con eso. Casi me disparan en un consultorio médico, en una estación de Metro, eso sucede en todas partes”, relató.