El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó durante la mañana de este lunes que existen dos nuevos casos nuevos de Coronavirus y, de este modo, la cifra de contagiados asciende a 13 personas.

Se trata de una mujer adulta mayor de 83 años y de un menor de edad de entre 2 a 3 años de la región del Maule, quien pertenece al mismo grupo familiar que ya ha reportado otros casos y que llegó desde España.

Desde el Minsal indicaron además que tomaron la decisión de ir actualizando estos datos diariamente y dejar de informar caso a caso, monitoreo que se va a publicar todos los días al mediodía en un sitio habilitado específicamente con ese propósito.

La autoridad además indicó que hasta el momento el virus sigue en su fase 2, en que todos los casos son de personas que lo han contraído por viajes al extranjero o que han tenido contacto con viajeros, y que aún no se ha considerado la posibilidad de pasar a una fase 3.

Lee también: Coronavirus: OMS confirma que hay más de 100 países con infectados

“Hasta este momento estamos en lo que llamamos un seguimiento de casos importados. Todos los casos que tenemos hasta este momento registran una trazabilidad de personas que han traído esta infección desde España e Italia fundamentalmente”, dijo.

“Los testeos indican que el número de casos importados en esta fase 2 siga aumentando en los próximos días”, agregó.

Colaboración con las FF.AA.

Durante la mañana de este lunes se realizó una reunión de coordinación entre los ministerios de Defensa y Salud para enfrentar el escenario y una de las decisiones que se adoptó es extender la campaña de vacunación contra la influenza al personal de las Fuerzas Armadas.

“Esto busca que el brote de coronavirus que se pueda dar en el país no sea tan amplio y no coincida en gran magnitud con lo que se espera con la influenza“, señaló Mañalich.

En tanto, el titular de Defensa, Alberto Espina, manifestó “comprometer absolutamente toda la ayuda y apoyo de las Fuerzas Armadas al Minsal para enfrentar el coronavirus. Ya se están coordinando los equipos de las FF.AA. y los del Minsal para tener un plan completo, detallado”.

Lee también: Sernac oficia a aerolíneas para conocer sus políticas ante cancelación de vuelos a países con riesgo sanitario

“Ya se hizo la coordinación, quedaron cada uno con su misión, dándose cumplimiento inmediato durante los próximos días”, añadió.

Ambas autoridades insistieron en la instancia en que de momento no se ha tomado la determinación de suspender actividades o actos masivos públicos, sin embargo, Mañalich advirtió que si llegásemos a avanzar a una fase 3, donde no se pueda trazar el origen del virus, no se descarta tomar estas medidas.