Minsal anuncia nueva estrategia de búsqueda activa para la detección precoz del cáncer de mama

En conmemoración del Mes de Concientización del Cáncer de Mama, esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, anunciaron la estrategia para la detección del cáncer de mama para el 2027-2030.

La iniciativa pondrá el foco en la búsqueda activa para la detección precoz en mujeres de alto riesgo.

En relación al cáncer de mama, la subsecretaria explicó que “alrededor del 20% se diagnostica en mujeres menores de 50 años”.

¿Qué contempla esta estrategia?

Desde la cartera consideraron la realización de una búsqueda activa de los familiares de las mujeres con alto riesgo de desarrollar esta patología, esencialmente, si son menores de 50 años.

En esa línea, Berkovits apuntó que “esta pesquisa de alto riesgo va también de la mano con el Plan Nacional del Cáncer, que nos mandata a pensar en los riesgos hereditarios, identificar a aquellos pacientes, hacer, además, el asesoramiento genético”.

Además, este nuevo plan implica avanzar en una medicina personalizada para ofrecer tratamientos adecuados a las características de cada paciente, una vez sea diagnosticada.

Por ello, una vez realizado el diagnóstico de cáncer, se tiene prevista la realización de investigaciones genéticas al tumor, las cuales pueden identificar si se requiere o no de quimioterapia.

El punto de prensa se realizó en el Centro Metropolitano de Imagenología Mamaria (CMIM) Reinalda Pereira, el cual conmemora sus 20 años como centro de referencia para la red asistencial.