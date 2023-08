Este martes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y su par del Trabajo, Carlos Montes, se refirieron a los dichos del fiscal nacional, quien sostuvo que como Ministerio Público no descartan citar a declarar a ninguna autoridad pública en el marco de la investigación por el Caso Convenios.

¿Qué dijo el fiscal nacional?

Más temprano esta mañana, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que no descartan la citación “de ningún ministro de Estado ni de ninguna autoridad pública que, de algún modo u otro, pueda tener información útil para el esclarecimiento de los hechos. De ninguna”.

“Es de interés para la investigación saber cómo se gestó el ítem o la posible disponibilidad de fondos, en la forma de cómo estos fueron girados para financiar a estas fundaciones. Por lo tanto, esclarecer los hechos de cómo ocurrieron es de interés para la investigación”, agregó.

En esta línea, afirmó que “todas las personas, incluidos los ministros de Estado, están obligados a comparecer ante la justicia, ya sea ante la Fiscalía o los tribunales, para efectos de manifestar, transmitir o expresar todo aquello que saben y puede ser de utilidad para la investigación”.

La respuesta de los ministros

El ministro Jackson manifestó que “tal como lo ha dicho el fiscal nacional, todo ciudadano y ciudadana debe estar disponible para aportar la información que tenga para que una investigación avance y a mí me alegra que las investigaciones estén avanzando para que podamos conocer todos los responsables y paguen como corresponde frente a la justicia”.

“En mi caso, no hay ninguna citación que me haya llegado y yo, la verdad, no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes. Por lo tanto, si podemos apoyar la información que requiera la fiscalía nacional, yo voy a estar a disposición“, añadió.

Por su parte, el ministro Montes, aseguró que “cuando yo estuve con el fiscal, cuando fui a Antofagasta a entregarle toda la información que nosotros tenemos, él me pidió el teléfono personal porque me dijo que probablemente me iba a citar como testigo. Yo partía de la base de que esto era así porque es parte de los procesos con que se trabaja”.

“No es bueno distorsionar las cosas, eso es parte y tendremos que ir a entregar todos los antecedentes. Queremos que esto se esclarezca, que las personas que cometieron sinvergüenzura, que trataron de usar los recursos públicos para fines distintos (…), se les obligue a devolver el dinero y, además, de acuerdo con lo que diga la justicia, sean sancionados”, cerró.