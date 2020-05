VIDEO RELACIONADO – Balance Minsal del 17 de mayo: 2.353 nuevos casos y 29 fallecidos (37:40)

Este domingo, durante el balance diario del COVID-19, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que hay ministros que están en cuarentena preventiva, luego de tener contacto con los senadores confirmados con COVID-19, Rabindranath Quinteros y Jorge Pizarro.

Aunque la autoridad sanitaria no entregó los nombres, podría tratarse del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien compartió miércoles pasado con Pizarro en una comisión, y de Felipe Ward, titular de Segpres, quien realiza un trabajo diario en el Congreso.

Mañalich detalló que los secretarios de Estado ya se realizaron los exámenes de PCR y dijo que algunos ya dieron negativo. Sin embargo, advirtió que es necesario que repitan el test la próxima semana, debido a que, con el poco tiempo que ha transcurrido, podrían desarrollar el virus.

“Si yo tuve contacto en el día de ayer con alguien que está infectado por COVID-19, y me hago hoy el test PCR, la mayor probabilidad es que el examen sea negativo. Lo que no quiere decir que no vaya a enfermarme en los próximos días”, aclaró.

Luego, afirmó: “Un test PCR muy precoz, como ha sido el caso de varios parlamentarios de la comisión de salud y algunos ministros, no puede ser identificado como una prueba definitiva de no contagio”.

“Lo que conviene es que, si se hacen un examen muy precoz, lo repitan la semana siguiente. Un examen PCR tomado inmediatamente después del contacto no es demasiado útil”, prosiguió.

Finalmente, confirmó que actualmente los secretarios de Estado están cumpliendo el confinamiento: “Los ministros están en una cuarentena preventiva, ellos tienen que hacerse un nuevo test PCR entre el lunes y el martes, dado el contacto que tuvieron con los parlamentarios”.