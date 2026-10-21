Ministro Rabat defiende reforma al INDH y acusa “abuso” en querellas por el estallido: Solo 68 de 3.263 tuvieron “algún destino”

Esta tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto del Gobierno que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), apuntando a la cantidad de querellas presentadas por la entidad durante el estallido social y a los resultados que, según dijo, han tenido esas acciones judiciales.

El secretario de Estado sostuvo que el organismo interpuso 3.263 querellas criminales durante el estallido social, de las cuales “solamente han tenido algún destino 68“. De esta cifra, cuestionó que el Instituto mantenga la facultad de ejercer acciones penales, una de las modificaciones que introduciría el Ejecutivo.

“No cabe ninguna duda que ha habido un abuso en el ejercicio de la acción penal“, dijo Rabat, quien agregó que el Ministerio Público es el organismo autónomo y correspondiente a ejercer acciones penales en el país.

El secretario de Estado recordó que la facultad de presentar querellas no formaba parte del proyecto original cuando se creó el INDH. Según dijo, esta atribución fue objeto de discusión durante la tramitación legislativa y terminó incorporándose tras un veto de la entonces mandataria Michelle Bachelet.

¿Cuál es la medida del Gobierno?