Ministro Rabat defiende proyecto del Gobierno para reformar el INDH y redefinir su rol

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el proyecto que ingresó el Gobierno al Congreso Nacional y que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Entre las modificaciones que propone el Ejecutivo se contempla eliminar la atribución de la entidad para presentar querellas criminales, reducir de 11 a cinco el número de integrantes que conforman el Consejo del INDH y crear el cargo de director ejecutivo.

Respecto a la primera modificación, Rabat precisó que solo se eliminará la facultad de interponer querellas, pero no la de “efectuar denuncias en materia penal”.

En esa línea, explicó que con dichos cambios “se va a retomar lo que ha sido la intención del Ejecutivo desde un comienzo (…), realzar que este instituto, siguiendo lo que fue su origen en los llamados Principios de París, tiene un rol consultivo en materia de derechos humanos y no un rol persecutor en materia penal“.

Argumentó lo anterior manifestando que la Constitución le reserva al Ministerio Público “el ejercicio de las acciones penales y, por lo tanto, no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad“.

Al ser consultado sobre si el proyecto podría generar complicaciones en la relación del Gobierno con partidos de la oposición en medio de la discusión del Presupuesto 2027, afirmó que no sería el caso.

“Este es un proyecto de ley que en su base fundamental se encuentra en un informe transversal que surgió al alero de la Ley de Presupuesto del año 2025 y, por tanto, no debiera complejizar absolutamente nada“, aseveró.

Por último, señaló que las modificaciones planteadas por la administración “tienen que ver con el hecho de que para el Ejecutivo es fundamental que el Instituto tenga un rol de carácter consultivo y no ejecutor. Ese es todo el objetivo que estamos persiguiendo”.