Ministro Poduje se disculpa por dichos contra el presidente Milei: “Emití comentarios que no corresponden”

Esta tarde, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se disculpó por sus dichos contra el Presidente de Argentina, Javier Milei, a quien criticó durante su intervención en el ciclo de entrevistas “Conoce a tu ministro”, de Icare.

A través de una publicación en X, la autoridad reconoció que sus declaraciones sobre el mandatario argentino fueron inapropiadas y se disculpó por la situación.

“Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo“, comenzó diciendo.

Tras ello, sostuvo que “lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”.

Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo. Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas. — Ivan Poduje (@MinistroPoduje) October 16, 2026

Cabe recordar que sus disculpas se producen luego de que Poduje cuestionara la postura del jefe de Estado transandino respecto de la inversión estatal en obras públicas, mientras abordaba los desafíos en materia de recuperación del dinamismo de la infraestructura en Chile.

Durante la entrevista, el secretario de Estado defendió las inversiones realizadas durante los gobiernos de la Concertación, subrayando su impacto en el desarrollo económico y la baja en los costos de producción.

En ese momento, se refirió a Milei, añadiendo que “pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¿¡Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco, a todo esto“.