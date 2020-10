El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la caída de un adolescente de 16 años al río Mapocho, quien, según el relato de testigos y videos viralizados en redes sociales, fue impactado por un funcionario policial en medio de una persecución.

El secretario de Estado no quiso criticar la acción del personal uniformado y afirmó que “son el Ministerio Público y los tribunales de Justicia los que deben arribar en esta materia”.

“El gobierno, junto con condenar la violencia y la agresión a los DD.HH., quiere expresar que Carabineros ha hecho muchos esfuerzos para que todo su accionar esté en el marco de los protocolos“, expresó Pérez, quien además calificó este hecho como “lamentable” y “que ocurrió en el marco de un procedimiento policial”.

Asimismo, aseguró que “el gobierno ha tomado contacto con la familia de la víctima. Tanto el subsecretario del Interior (Juan Francisco Galli) como la subsecretaría de Prevención del Delito, aplicarán todos los programas que tenemos para acompañar a las víctimas de hechos de esta naturaleza”.

“Llamamos a la comunidad nacional a no anticipar juicios mientras las investigaciones correspondientes, tanto en el Ministerio Público o al interior de Carabineros, se realicen”, agregó.

Respecto a la petición de dirigentes de oposición sobre exigir la renuncia de Mario Rozas al cargo de director general de Carabineros, Pérez indicó que “creo que con apuntar con el dedo a otro, no superaremos esta dificultad”.

En la misma línea, también se refirió a la medida de algunos parlamentarios que amenazaron con no aprobar el presupuesto 2021 si no se acredita la salida de Rozas. “Es una presión política que no tiene directa relación con la necesidad que tiene la ciudadanía en seguridad”, dijo.

