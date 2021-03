El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este miércoles al anuncio de que las Isapres no realizarán alzas en sus planes entre 2021 y 2022, aunque sí aplicarán la que corresponde al año pasado y que fue postergada para este período.

El secretario de Estado señaló que “lo que nosotros conversamos largamente (con las instituciones) es que el alza de este año no se realice, si las Isapres van a aplicar el alza que fue postergada del año anterior, obviamente que lo vamos a conversar“.

Ante dicha situación, distintos parlamentarios han manifestados que el gobierno tiene facultades para frenar esa alza debido al estado de emergencia en que se encuentra el país.

Al respecto, Paris indicó que “ayer yo me reuní con el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros, y tocamos también este punto así que estamos conversando y no quiero que esto se refiera, como es habitualmente, al tema de la ‘letra chica’ porque eso no es así“.

“Esto no tiene nada que ver con la suspensión del alza que se consiguió conversando, dialogando para este año“, añadió.

Finalmente, el ministro expresó que “el Superintendente de Salud además ha dicho que todas las personas que se vean afectadas tienen el derecho a reclamar a la Superintendencia“.