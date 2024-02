El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo que un año y medio de un “tiempo realista” para la reconstrucción en Viña del Mar tras los daños ocurridos por los incendios forestales en la región.

En entrevista con Radio ADN, el titular de Gobierno destacó los programas dispuestos para este proceso, adelantando, por ejemplo, que se acompañará con profesionales en los casos de autoreconstrucción.

“No queremos repetir la experiencia de otro gobierno”

Montes comentó en primera instancia que el volver a levantar los espacios podría tomar “un par de años”, donde además se debe considerar la geografía de los sectores afectados en la comuna, en los que los mayores problemas serán las pendientes que tienen los suelos.

“Es un tema complicado que vamos a trabajar”, comentó.

No obstante, el ministro manifestó que “un año y medio me parece que es un tiempo realista y estamos trabajando para esto sea así”.

Respecto a los casos de autoreconstrucción, el secretario de Estado adelantó que el Minvu tendrá como novedad el acompañamiento de arquitectos. Sin embargo, dijo no querer generar falsas expectativas: “Con un seguimiento de la ejecución de la obra para que se mantenga dentro de las reglas. No queremos repetir la experiencia de otro gobierno, que al final se terminaron viviendas que no quedaron regularizadas”.

“En ningún caso se van a apoyar viviendas en zonas de riesgo”, sentenció.